Des frasques et des menaces des accusés envers les policiers : voici pourquoi les accusés subissent des fouilles musclées lors des transferts

Ce sont là deux des incidents qui sont survenus depuis l’ouverture du procès lors du transfert des accusés. Au total, quatre des sept accusés détenus jugés au procès des attentats du 22 mars 2016, ont été impliqués dans des incidents. Ceux-ci sont répertoriés dans les rapports de police mis à la disposition de la cour d’assises et des défenses des accusés afin de justifier les fouilles à nu, avec génuflexion, qui sont toujours pratiquées sur les accusés avant leur transfert de la prison de Haren vers le Justitia.

Le tribunal des référés a dit que pour ne pas constituer un traitement dégradant, interdit par la Convention des droits de l’homme, ces fouilles ne pouvaient être systématiques et répondre à une appréciation individuelle de la menace des accusés. D’où ces rapports détaillés qui ont été lus devant la cour d’assises.

Abrini, le "serviteur d’Allah"

Des sept accusés, Abrini paraît un des plus turbulents. Au cours d’un des transferts, le 7 décembre, il a dit en arabe à Krayem et Abdeslam, qu’il "allait causer des problèmes". Ses deux comparses lui ont dit d’attendre et qu’il fallait réagir de manière simultanée. Un autre jour, alors qu’il quittait le box, il a lancé à un policier, peut-être trop rugueux à son goût, que "ce n’est pas comme cela qu’on traite les serviteurs d’Allah."

Osama Krayem, lors d’un transfert retour vers la prison, manipulait le siège dans le fourgon cellulaire. Après vérification, il est apparu que toutes les vis et les boulons étaient toujours présents.

Les policiers ont aussi eu maille à partir avec Ali El Haddad Asufi en prévision d’une des fouilles avant son départ vers le Justitia. À entendre les policiers, il a ainsi défié un policier qui lui demandait de se tourner. Avant d’entrer dans la salle de fouille, selon les policiers toujours, il aurait affiché la volonté de se battre avant de se laisser tomber et de simuler une asphyxie.