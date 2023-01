L'Ukraine refuse le cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe

Le patriarche de l'Eglise orthodoxe russe Kirill, un proche soutien du président Vladimir Poutine, avait appelé Moscou et Kiev à déposer les armes vendredi et samedi, pour la veille et le jour de Noël selon le calendrier religieux suivi en Ukraine et en Russie.

LIRE AUSSI - Guerre en Ukraine : les Russes impuissants face à la défense ukrainienne à Bahkmout, le patron de Wagner explique les raisons de l’échec de l’offensive