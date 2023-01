Procès des attentats à Bruxelles: l'audience de vendredi sera consacrée aux personnes blessées à Maelbeek

La cour a entamé, jeudi en fin d'après-midi, l'exposé des faits qui se sont déroulés à Maelbeek. Après avoir entendu un responsable de la police des chemins de fer, dont l'équipe est intervenue sur place, elle entendra, vendredi, trois pompiers et le directeur de l'aide médicale urgente, qui ont pris en charge les blessés. Ceux-ci expliqueront en détails le types de blessés auxquels ils ont été confrontés, les diverses blessures dont ces personnes souffraient, et la manière dont elles ont été prises en charge.

Avant cela, la cour rendra un arrêt répondant aux conclusions qui ont été déposées jeudi par Me Delphine Paci, l'avocate de Salah Abdeslam, au sujet des conditions de transfert de celui-ci entre la prison et le Justitia.

La présidente de la cour d'assises a également prévenu qu'elle fera exécuter, vendredi, les ordonnances de prise de corps des accusés détenus, si ces derniers refusent d'être acheminés vers le Justitia. Elle a précisé que ces ordonnances doivent être exécutées "sans usage abusif de la force" par les policiers, et "dans le respect de l'ordonnance du juge des référés". Pour rappel, le tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé a rendu une ordonnance, le 29 décembre dernier, interdisant les fouilles à nu systématiques, et non motivées par un danger précis, sur les accusés détenus.

Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et en périphérie. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste.

Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. La première s'est produite à 07h58 dans l'ancien hall des départs du terminal "low cost". La seconde a eu lieu quelques instants plus tard, à 08h09, dans le hall des départs du nouveau bâtiment de l'aéroport. Une troisième bombe a été découverte sur les lieux un peu plus tard, que les services de déminage ont fait exploser après avoir évacué les services de secours et de police encore sur place.

Un peu plus d'une heure plus tard, à 09h11, une nouvelle explosion s'est produite, cette fois à Bruxelles, dans la station de métro Maelbeek. Ces attaques terroristes ont fait 32 morts et des centaines de blessés.