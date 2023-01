Procès des attentats à Bruxelles: les premières vidéos de l'explosion à Maelbeek diffusées devant la cour

Le commissaire a tout d'abord expliqué les missions du SPC, qui dépend de la Police fédérale, et a situé, sur base d'images filmées par des drones, la station de métro Maelbeek à Bruxelles. Il a exposé que, peu après 08h00 le 22 mars 2016, à la suite des deux explosions à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, les services du SPC Bruxelles ont accordé "une attention accrue dans certaines gares et stations de métro", et ont procédé à "l'évacuation de BruNat", la station ferroviaire de l'aéroport.