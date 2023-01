En 2022, moins de 90 % des trains étaient à l'heure...

La ponctualité des trains a plongé sous les 90% l'année dernière, pour la première fois depuis 2018, ressort-il des chiffres publiés vendredi sur le site web Open Data d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Le mois de décembre 2022 a été particulièrement touché par les retards et suppressions de trains avec les chiffres les plus mauvais depuis novembre 2018. Pour toute l'année 2022, le taux de ponctualité était de 89,2%, contre 92,6% l'année précédente. Cela signifie que plus d'un train sur 10 avait au moins 6 minutes de retard à l'arrivée.