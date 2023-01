Cette arme fatale contre le Covid-19 est sous-utilisée en Belgique : “Pourtant, elle permet de réduire de 90 % les risques de formes sévères”

Le virologue et patron du laboratoire de la KU Leuven, Johan Neyts, regrette que la Belgique n’ait pas davantage recours aux antiviraux contre le covid, à l’image du Paxlovid, qui confère notamment une réduction d’environ 90 % des hospitalisations et de la mortalité induite par le virus. Il dénonce également l’attentisme des autorités et le manque d’investissement en la matière.