Rencontre avec un ministre d’État à la mémoire plus remplie qu’une bibliothèque.

Herman De Croo, 85 ans, évoque sa longue et riche carrière: “J’ai dû payer des millions de verres dans ma vie”

À 85 ans, Herman De Croo impressionne par les chiffres qui définissent son univers. Cinquante-deux ans de vie parlementaire, 41 campagnes électorales et scrutins, un CV long comme le bras (d’un géant), des dizaines de titres et de récompenses, des postes dans des ONG et une existence...