Des experts remettent en question les devoirs, les bulletins et de nombreuses habitudes scolaires: “L’école traditionnelle doit disparaître”

“Ça ne marche pas”, “On doit préparer les élèves à l’université”: faut-il maintenir ou supprimer les examens?

Les examens, les points et les bulletins sont au centre du fonctionnement de la plupart de nos écoles. Pourtant, les pédagogues et experts de l’enseignement sont de plus en plus nombreux à remettre leur utilité en question.