"Dire aux gens que rien ne va changer, c’est les leurrer” : la situation de Mestdagh inquiète la présidente du SETCa

Lundi après-midi, Maxime Binet et ses chroniqueurs (Michel Kacenelenbogen, directeur du théâtre “Le Public”, Julie Foulon, community leader et fondatrice de “GIRLEEK” et Gauvain Dos Santos, spécialiste “énergie” à la Dernière Heure/Les Sports) ont évoqué les sujets qui sont au cœur de l’actualité.