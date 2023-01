Bart De Wever: "Ce que je craignais depuis longtemps est arrivé. C'est horrible"

”Cela a tout l’air d’un règlement de comptes dans le cadre de la guerre de la drogue qui sévit à Anvers”, a réagi le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever, sur la VRT. En effet, la ville est devenue le terrain de jeu de mafias de la drogue, et des fusillades ont régulièrement lieu à Merksem. Mais c’est la première fois qu’une victime est à déplorer.

Une victime innocente

”Nous assistons à cela depuis des mois et ce que je craignais depuis longtemps est arrivé. Il y a eu une victime innocente, un enfant”, a déploré De Wever dans l’émission Terzake. “C'est horrible qu’une enfant innocente décède”.

Selon Bart De Wever, la fillette décédée est la nièce d'”un des plus grands et plus riches criminels” de la drogue qui ne vit plus depuis longtemps à Anvers. Ce sont donc ici ses proches qui ont été visés par des rivaux.

Ces derniers n’ont toujours pas été identifiés par les autorités, mais pour le bourgmestre N-VA, il s’agit sans doute “de jeunes Néerlandais de 16 ou 17 ans”, qui “reçoivent alors 250 à 500 euros, un GPS TomTom, une arme et une adresse à Anvers”. “Ils se rendent ensuite tout simplement à l’adresse et tirent souvent depuis une voiture en mouvement, puis s’enfuient immédiatement. Normalement, ils n’ont même pas l’intention de frapper quelqu’un, mais il était impossible d’éviter cela. Il fallait que ça arrive tôt ou tard”, a regretté Bart De Wever.