Les maxima seront atteints en fin d'après­-midi et oscilleront entre 3°C en Hautes Fagnes et 9°C dans l'extrême ouest du pays. Le vent sera d'abord modéré, puis modéré à assez fort dans l'après­-midi.

Les rafales atteindront graduellement des valeurs entre 50 et 60 km/h sur la plupart des régions, voire un peu plus sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la Côte. Le temps sera très nuageux mais souvent sec dans la soirée, mais une nouvelle perturbation transitera d'ouest en est durant la nuit.

Les minima, compris entre 2°C en Hautes Fagnes et 9°C sur l'extrême ouest, auront déjà été atteints en soirée, les températures augmentant en effet en cours de nuit. Mercredi matin, le ciel sera encore très nuageux sur le centre et l'est avec des pluies dans l'est tandis que, l'ouest retrouvera déjà un temps plus sec avec des éclaircies.

Le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux avec le risque d'une averse éparse. En soirée, une ligne d'averses plus structurée atteindra le pays par l'ouest. Les maxima seront atteints au matin et s'échelonneront de 7 à 11°C. (Belga)