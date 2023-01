Procès des attentats à Bruxelles: Salah Abdeslam, malade, absent des audiences de mardi et mercredi

La défense dénonce une procédure dégradante et humiliante pour les accusés détenus, forcés de se mettre à nu pour être fouillés chaque matin. Plusieurs avocats avaient intenté une procédure en référé, qui leur a donné gain de cause fin décembre, le juge ordonnant que ces fouilles systématiques et non motivées ne pouvaient se poursuivre. Le SPF Justice a cependant annoncé le week-end dernier qu'il avait été chargé par le ministre de la Justice de faire appel dans ce dossier.

Depuis, des motivations pour chaque accusé détenu sont rendues tous les jours par la police, pour justifier les fouilles à nu. Certaines raisons avancées sont toutefois contestées par la défense, comme la mention d'une condamnation pour le procès des attentats de Paris pour l'accusé Hervé Bayingana Muhirwa alors qu'il n'était pas accusé dans ce dossier.

Ce mardi matin, un huissier s'est rendu à la prison de Haren pour assister au transfert de chaque accusé détenu.

L'audience de mardi sera consacrée à la poursuite de l'exposé de l'enquête sur l'attentat dans la station de métro Maelbeek.

Après s'être présentés au box, les accusés Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi ont quitté la salle.