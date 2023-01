La situation d’Anvers est de plus en plus préoccupante. La drogue circule dans le port et dans la ville. Le niveau de violence et les menaces augmentent. Comment réagir ? Qui est responsable de la situation actuelle ? Pour Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre des Représentants et bourgmestre de Koekelberg, la situation à Anvers s’explique notamment par l'action, ou le manque d'action, du gouvernement précédent.

Autre annonce qui chamboule les Belges et les agendas des ministres : l’affaire Olivier Vandecasteele. L’Iran n’a pas condamné l’humanitaire belge à 28 ans de prison, mais à 40 ans, assortis de 74 coups de fouet. Le politique doit agir. La réaction ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, est attendue. Quels sont les leviers pour éviter que ce drame ne dégénère encore plus. Philippe Hensmans, directeur d’Amnesty International, observe un resserrement très clair de l’autorité en Iran. Une autorité à laquelle la Belgique peut difficilement s’opposer car elle (tout comme la Russie, la Chine et d’autres pays) a encore des accords commerciaux importants avec Téhéran.

Enfin, Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat national du Personnel de Police (SNPS), était également sur le plateau pour porter la colère des policiers en ce début d’année. Le syndicaliste se montre très clair. Selon lui, “le gouvernement savait qu’il ne respecterait pas ses accords pris avec la Police. Il a délibérément menti !” Sur le plateau de LN24, il annonce que les possibles actions de grève des agents de police pourraient créer des soucis pour les citoyens dans les prochains jours.