"Il y aura d'autres tragédies. Et ce qui se passe chez nous se passera aussi dans d'autres pays": l'avertissement de Van Quickenborne

Une réunion de concertation a eu lieu entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Vincent Van Quickenborne, et le bourgmestre d'Anvers après la mort par balle d'une fillette lundi à Anvers, conséquence vraisemblable de la guerre entre les trafiquants de drogue dans la métropole. L'entretien a été "constructif", selon Mme Verlinden interrogée mercredi à la Chambre, et une nouvelle réunion aura lieu le 17 février. Celle-ci associera aussi plusieurs responsables néerlandais, dont le bourgmestre de Rotterdam Ahmed Aboutaleb, les ministres néerlandais en charge des douanes et de l'infrastructure, Aukje De Vries et Mark Harbers, les dirigeants du port d'Anvers et des armateurs.