La consultation chez le médecin pourrait bientôt vous coûter plus cher: “Des tarifs jusqu’à 6 fois plus élevés chez certains généralistes”

Le ministre s’est par ailleurs réjoui que la convention médico-mutualiste ne soit pas dénoncée étant donné qu’elle offre selon lui une sécurité tarifaire aux patients qui font appel à des médecins conventionnés et permet de nouvelles initiatives importantes dans les soins de santé. Tout en précisant que les modalités concrètes d’une interdiction des suppléments pour les patients socialement vulnérables dans le secteur ambulatoire feront l’objet de concertations avec la médicomut dans le courant de l’année 2023.

"C'est un point qui continuera d'être discuté dans les prochains mois, indique le professeur de médecine générale Dirk Devroey. Il n'y a plus un état de guerre entre les syndicats et le ministre, mais cela reste un point d'attention pour tout le monde. Je pense qu'il faut chercher un certain équilibre et poursuivre les discussions avec le ministre. Il est important pour les personnes à risques qui sont en situation de précarité d'avoir accès à des soins avantageux et de qualité. Pour beaucoup de généralistes, la visite à 30 euros n'est pas un problème, la discussion, c'est surtout pour les patients chroniques qui payent 1 euro actuellement et de savoir s'ils ne doivent donc pas payer un peu plus, sans pour autant aggraver leur précarité et leur accès aux soins. Le fait que le ministre ait pris une décision unilatérale et sans concertation dérange, c'est le signal que souhaitent envoyer les syndicats."

Un contexte de pénurie qui n’aide pas

Sur le fond, le groupement belge des omnipraticiens (GBO/Cartel) ne pouvait pas, en tant que syndicat médical, s'opposer à une initiative visant à protéger le patient financièrement plus faible. "Mais nous avons réitéré les nuances à apporter au concept des suppléments, précise-t-il. Il y a en effet une grande différence entre, d'une part, les suppléments tarifaires qui ne servent qu'à augmenter facilement ses revenus personnels et, d'autre part, les suppléments qui servent à couvrir les fortes hausses du coût des investissements et des matériels qualitativement nécessaires, mais aussi l'insuffisance du tarif pour des consultations qualitatives et, dans les hôpitaux, parfois aussi à combler leurs déficits. De plus, tous les patients bénéficiant d'un remboursement majoré de l'assurance-maladie (patients BIM) ne sont pas tous nécessairement dans une situation de précarité financière."

L’autre inquiétude du doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie (VUB), c’est le fait que de nombreux patients devront payer beaucoup plus pour une visite chez le médecin depuis le 1er janvier. Et ce n’est pas en raison du passage à 30 euros (contre 27 euros auparavant) du prix de la consultation tant chez le médecin généraliste que chez certains spécialistes, depuis le début de cette année.

"C’est un cercle vicieux"

Photo by Philip Reynaers / Photonews ©PRE

"On voit en effet de plus en plus de médecins ne qui ne veulent plus adhérer aux tarifs conventionnels (NdlR : même si, sur l'année 2021, près de 90 % des médecins généralistes respectent un tarif conventionné), notamment parce que la visite chez le médecin est très avantageuse chez nous (30 euros une consultations classique contre entre 95 et 140 euros au Royaume-Uni, 100 en Suisse, 75 en Allemagne, 80 en Espagne, 65 en Italie, 55 au Portugal et 25 en France avec des régimes de remboursement différents selon les pays)", précise le professeur.

"Certains quittent donc la convention et proposent donc des tarifs jusqu’à parfois six fois plus chers, soit 20 euros de plus la consultation chez certains. D’autres se plaignent que des patients viennent inutilement dans les cabinets", ajoute-t-il.

Si le régime du tiers payant est une mesure qui a fait ses preuves d’un point de vue social, c’est la quantité croissante de consultations, parfois superflues, pouvant potentiellement prendre la place de pathologies plus urgentes, qui est dans le viseur du secteur et qui pèse sur le système de soins.

"C'est un cercle vicieux, admet-il. Le ministre veut que les gens qui ont un statut BIM ne payent pas plus de 1 euro, mais à cause de la pénurie de médecins sur le territoire belge, certains patients en situation précaire et dans le besoin au niveau de leur santé n'auront pas d'autres choix que de se tourner vers un médecin non conventionné selon l'endroit où ils vivent. Ce qui risque d'aggraver leur situation et d'entraîner un problème d'accès aux soins."

De son côté, Frank Vandenbroucke a démenti un potentiel déconventionnement de masse, sur l'année qui vient de s'écouler en tout cas. "Si un médecin veut se déconventionner, il doit le faire savoir le 15 décembre de l'année qui précède. Et sur plus de 57 000 médecins, 755 ont dit qu'ils voulaient se déconventionner. C'est 1,3 %. Rien de massif. Cela porte le total de médecins non conventionnés à 13,55 %, des chiffres parfaitement comparables à 2020 et 2021", a rapporté le ministre en commission Santé de la Chambre ce mardi.