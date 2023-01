Manifestations, blocage des aéroports et routes : un préavis de grève des syndicats policiers à partir du 27 janvier

”Ce qu’on réclame aujourd’hui, c’est qu’on transfère ce débat à madame Lalieux (PS) (ministre fédérale des Pensions, NDLR)”, explique Eddy Quaino, permanent police à la CGSP. “On est ici pour faire monter une première pression au niveau politique. Aujourd’hui, c’est un mouvement quasiment spontané. On ne touche pas aux pensions ! Ce projet d’arrêté vient de nouveau toucher un acquis des policiers. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire qu’on est dans un métier pénible”, ajoute le syndicaliste.

Au mois d’octobre 2022, la CGSP avait souligné la faiblesse de la proposition de revalorisation salariale et les intentions de rediscuter l’avenir de la non-activité préalable à la pension. Le syndicat des services publics affirme notamment réclamer depuis 2014 un véritable congé préalable à la pension en matière d’aménagement de fin de carrière pour tous les membres du personnel de la police intégrée.

Le syndicat explique en outre, que le projet d’arrêté de la ministre prévoit une suppression du droit à la non-activité préalable à la pension pour les membres du personnel du cadre opérationnel et les officiers à partir du 31 décembre 2032. Les syndicats se sont donc rassemblés pour tenter d’obtenir une revalorisation salariale et un dispositif d’aménagement de fin de carrière, garanti par un financement structurel fédéral pour tous les membres de la police intégrée. Ils soulignent notamment la dangerosité et la pénibilité de leur métier.

Un préavis de grève national pour le 27 janvier est également déposé. “On demande le respect de l’accord sectoriel signé il y a un an et dont le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le premier ministre Alexander De Croo semblent avoir oublié l’existence”, explique Thierry Bellin, le secrétaire national du syndicat policier SNPS. “Le préavis va courir jusqu’au début du mois de février. Il concerne l’ensemble de la police belge et prendra les formes qu’on veut : des actions dans la rue, des grèves, des manifestations, des blocages d’aéroports, etc. On va faire preuve d’inventivité.”