Jeune, actif, plutôt francophone que flamand : le nombre de dépressifs explose, mais pourquoi leur profil a-t-il changé ?

"D'après les recommandations européennes, il faudrait que 10 % du budget des soins soit consacré à la santé mentale en Belgique. On arrive à un peu plus de 3 %, ce qui reste insuffisant malgré la mise en place récente de différents budgets", déplore Caroline Depuydt, psychiatre et administratrice de l'ABSyM.

La dépression frappe davantage au sud qu’au nord du pays

Et pourtant… Une personne sur trois, en Belgique, est confrontée à un problème de santé mentale au cours de sa vie. La crise du Covid-19 et la crise économique actuelle ont encore amplifié le phénomène. 13 % des Belges seraient en effet frappés par la dépression, contre 9 % en 2019. C’est une donnée en hausse et particulièrement en Wallonie et à Bruxelles. Il y a même deux fois plus de dépressions au sud qu’au nord du pays, et presque une personne sur trois souffre d’angoisse passagère.

Du côté des burn-out, la progression est encore plus inquiétante. Les troubles psychosociaux responsables des maladies de longue durée (incapacité de travail depuis plus d’un an) auraient en effet augmenté de 66 % entre 2018 et 2021, d’après une récente analyse des Mutualités Libres sur base des chiffres de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami).

"Les infirmières voient de plus de gens intégrés à la société qui n'en peuvent plus"

Conséquence, des patients qui n'auraient jamais pensé être admis en hôpital psychiatrique poussent aujourd'hui les portes de ces urgences spécialisés. "J'étais de garde ce week-end et je suis passée par le service d'hospitalisation pour les troubles d'humeurs (qui prend notamment en charge les dépressions), raconte-t-elle. Les infirmières m'ont expliqué être surprises de constater que leur population était en train de changer. Le personnel voit en effet de plus en plus de gens intégrés à la société, mariés, avec des enfants et un travail et sans forcément d'antécédents psychiatriques, mais qui n'en peuvent plus aujourd'hui. Ils n'ont parfois plus d'autre recours que de venir se reposer ici pour se déconnecter et se décharger pendant un temps de leur charge mentale. Ce n'est qu'une expérience subjective mais c'est en tout cas un ressenti de plus en plus fort chez les soignants."

Face à cette situation et dans l'optique de donner des clés pour soulager le moral des Belges, la responsable de l'hospitalisation sous contrainte à la clinique Fond'Roy a récemment publié un livre pratique et pédagogique, titré Bien dans ma tête grâce aux neurosciences aux éditions Kennes, destiné à toutes celles et ceux qui sont en quête de mieux-être.