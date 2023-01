Météo : De nouvelles averses dans le sud du pays vendredi matin

Dans le sud du pays et surtout en Haute Belgique, la nébulosité sera souvent abondante avec de régulières averses. Dans l'après-midi, le risque d'averses se cantonnera uniquement au sud du sillon Sambre et Meuse et de belles ouvertures reviendront dans la moitié ouest. Les maxima seront compris entre 4 et 10 degrés. Le vent de sud-ouest tournera vers l'ouest et deviendra modéré à assez fort, fort à la Côte, avec des rafales de 70 km/h. En soirée, le vent perdra un peu en intensité.