Pressions sur la pause pipi au boulot: "Si on y va trop souvent, le gérant nous fait des remarques"

De l’avis de différents syndicalistes et employés, “les wc constituent une question anodine mais qui a toute son importance”. Si de nombreux emplois permettent d’utiliser les sanitaires en toute liberté, bon nombre de travailleurs n’ont pas ce luxe..“On a des pressions pour ne pas y aller trop souvent, sinon on risque de se taper une remarque du chef”, explique Charlotte (prénom d’emprunt), employée d’une chaîne de supermarchés. “Si je dois aller aux toilettes, je dois fermer ma caisse et prévenir mon chef, devant les clients. Malgré ça, j’ai déjà eu droit à des 'Charlotte, renfort caisse !' alors que j’avais signalé...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous