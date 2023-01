Les coups de gueule de Bart De Wever, qui égratigne la Vivaldi: "Après De Croo, le déluge"

Les nationalistes flamands se sont rassemblés au Nekkerhal à Malines samedi soir pour leur fête du Nouvel An. Ils étaient environ 4 000 à 5 000 membres. Dans son discours traditionnel, M. De Wever a fait l'éloge de ses collègues du parti au sein du gouvernement flamand. "Ils ne cèdent pas aux demandes populaires de distribuer plus d'argent", a-t-il déclaré. " La Flandre reviendra à un budget équilibré si la politique reste inchangée. Grâce à cela, la Flandre peut se placer aux côtés des Pays-Bas, de l'Allemagne et des pays scandinaves", a-t-il ajouté.

L'homme fort a insisté sur le contraste avec la Vivaldi, un gouvernement fédéral dans lequel l'influence de la gauche francophone n'a jamais été aussi forte, selon lui. "Pas de réformes et un faux budget avec le plus grand déficit de toute l'Union européenne. La Belgique ne peut même plus se tenir à côté des pays du sud de l'Europe. Après De Croo, le déluge", a dit De Wever. "Ce n'est jamais comme ça avec nous. Nous ne faisons pas de la politique uniquement pour que nos meilleurs éléments aient de belles carrières."

La suite de son discours a été du même acabit. "Nous sommes la lanterne rouge budgétaire de l'Europe, tout en payant la charge fiscale sur le travail la plus élevée au monde. Ce sont des imbéciles qui travaillent, et ces imbéciles sont les Flamands", a-t-il dénoncé.

Dans d'autres domaines également, M. De Wever estime que Vivaldi ne peut présenter de bons résultats. Qu'il s'agisse de la lutte contre le crime organisé, de la politique énergétique ou de la migration, le gouvernement fédéral n'obtient de succès nulle part, selon lui.

Bart De Wever a insisté sur l'importance que les électeurs flamands brisent le statu quo en 2024. Mais "pas en donnant un vote inutile aux extrêmes" a-t-il indiqué, car "c'est le plus court chemin vers Vivaldi 2 et la fin de la prospérité flamande".