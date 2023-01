Météo: de la neige cette semaine?

Le ciel sera couvert et les précipitations rythmeront la majeure partie de la journée, lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Elles pourront être assez abondantes dans le nord­-ouest de la Belgique et se produiront soit sous forme de neige sur les hauts plateaux ardennais, soit sous forme de pluie ou de neige fondante à plus basse altitude.