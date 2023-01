IFQP : face à la hausse des températures, les stations de ski sont-elles vouées à disparaître ?

Alors que les températures sont en chute cette semaine, aura-t-on enfin un hiver enneigé ? “La fréquence d’hivers peu enneigés va devenir malheureusement de plus en plus importante”, commence Pascal Mormal. Le météorologue à l’Institut royal météorologique explique que l’enneigement a baissé de 40 % en 50 ans.

Face aux prévisions de hausse des températures moyennes dans les années à venir, que va-t-il advenir des stations de ski ? “Le recul de l’enneigement dans les prochaines décennies devrait se poursuivre mais ce sont les stations de basse et moyenne montagne qui vont être concernées dans un premier temps […] Au-dessus de 1600-1800 mètres, je pense que pour les 20 prochaines années l’enneigement devrait rester suffisamment correct pour pratiquer le ski. Mais la fin du XXIe siècle laisse la possibilité de ne plus voir de neige dans les Alpes en hiver”.

Le plateau d’LN24 est ensuite passé au sujet du décès de Sourour, 46 ans, dans une cellule de la police de Bruxelles la semaine dernière. Mourir dans une cellule belge : Comment est-ce possible ? Les premiers éléments de l’enquête évoquent un suicide, mais la cellule était sous vidéo surveillance. Est-ce que la faute est imputable aux policiers ? ”Il faut laisser l’enquête se réaliser […] On est dans le cas d’une procédure d’arrestation administrative sur la voie publique : on rentre dans un lieu de détention avec des procédures en matière de fouille. Il faut savoir que dans ces lieux il y a un endroit pour permettre à la personne de faire ses besoins, non couverte par les caméras de surveillance”, explique Eddy Quaino, délégué permanent CGSP ADMI pour le secteur de la police.

Une des pistes avancée est l’auto strangulation de la victime avec son propre pull. “J’ai du mal à concevoir qu’on puisse s’auto-étrangler jusqu’à la mort. Est-ce que c’est possible ?”, interroge Alexis Carantonis, rédacteur en chef dhnet.be. Ce qu’affirme Eddy Quaino.

Enfin, le paiement en cash est en train de disparaître petit à petit dans certains commerces, comme c’est le cas chez Delhaize. D’un autre côté, un tiers des commerçants refusent l’obligation de proposer le paiement électronique à leurs clients. ”Le Belge râle car le cash est en train de disparaître, mais l’utilise de moins en moins. Le paiement électronique offre une facilité. Mais je ne comprends pas que chez les indépendants et commerçants les coûts de transactions soient si élevés et qu’ils doivent payer le matériel”, défend Alexis Carantonis.