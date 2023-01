Il aurait reçu 120.000 € dans le dossier du Qatargate : qui est Marc Tarabella, le "socialiste à l'ancienne" qui aime tisser des liens ?

Le nom du socialiste belge est associé au scandale de corruption qui secoue le Parlement européen. Le populaire eurodéputé-bourgmestre se défend d’avoir été corrompu par le Qatar, mais Pier Antonio Panzeri assure lui avoir donné plus de 120 000 euros... Portrait d'un socialiste "à l'ancienne"

Le quart de finale France-Angleterre aura été un des matches les plus palpitants de la Coupe du monde de football disputée au Qatar en décembre dernier. Mordu de ballon rond l’eurodéputé socialiste belge Marc Tarabella n’aura guère eu l’occasion de vibrer aux rebondissements de la seconde mi-temps. Tandis que les Bleus et les Three Lions s’affrontaient pour une place dans le dernier carré de la compétition, la police ...