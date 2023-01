Fin de vie assistée : En Belgique, 2.700 euthanasies sont pratiquées par an

Olympe, une jeune YouTubeuse atteinte de TDI, veut être euthanasiée en Belgique : “Les chances que ce soit accepté sont quasi-nulles”, voici pourquoi

La loi sur l'euthanasie fixe des conditions très précises à cet acte. La demande formulée par le patient doit être "volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure. Le patient, majeur ou mineur émancipé, doit se trouver dans une situation médicale sans issue" et faire état "d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable".

Les patients mineurs peuvent eux aussi recourir à l'euthanasie à condition de se trouver "dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable".

En 2021, 2 700 euthanasies ont été pratiquées en Belgique. Parmi elles, 24 étaient motivées par des souffrances psychiques.