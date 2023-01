Nouveau délégué général aux droits de l'enfant: la voie se dégage pour Solayman Laqdim

Depuis de près de six mois, PS et Ecolo s'affrontaient sur le successeur de Bernard De Vos, atteint en novembre dernier par l'âge de la retraite après 14 années passées à ce poste-clé pour la défense et la promotion des droits de l'enfant.

A défaut de successeur, M. De Vos avait accepté de poursuivre sa mission jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Mais la semaine dernière, présentant son rapport d'activités 2021-2022 devant le Parlement, il n'avait pas caché les difficultés que vivait son équipe en raison de l'imbroglio politique autour de sa succession.

Pour beaucoup d'observateurs, cet enlisement menaçait à terme le travail et donc la crédibilité de l'institution du DGDE en elle-même.

Pour rappel, le PS poussait la désignation de M. Laqdim, étiqueté PS en raison de son passage entre 2015 et 2019 comme conseiller au cabinet du ministre de l'Aide à la jeunesse Rachid Madrane (PS).

Criminologue, riche d'une forte expérience professionnelle, M. Laqdim, 43 ans, était sorti meilleur classé d'un jury d'experts mandaté par le Parlement l'été dernier.

Du côté d'Écolo, en ligne avec une série d'opérateurs du secteur des droits de l'enfant, on souhaitait plutôt désigner une personnalité disposant de toutes les compétences, mais qui soit également indépendante de tout parti politique.

Les Verts soutenaient dès lors la candidature de Madeleine Guyot, arrivée 2e ex-aequo du classement du jury. Proche collaboratrice de l'actuel DGDE depuis 2017, celle-ci avait l'avantage, à leurs yeux, d'être dépourvue de toute étiquette politique.

L'institution du délégué général aux droits de l'enfant existe depuis 1991. La Belgique francophone fut à l'époque parmi les premières entités à se doter d'une telle institution.

Désigné pour un mandant de six ans renouvelables, son rôle est de formuler des recommandations et de rappeler régulièrement aux responsables politiques et administratifs leurs engagements et leurs obligations en matière de droits des enfants.

Bernard De Vos occupe la fonction depuis 14 ans déjà. Il aurait normalement dû quitter son poste il y a deux ans, mais le gouvernement lui avait alors demandé de rester en place de manière transitoire, les compétences de DGDE étant normalement appelées à considérablement évoluer.

Son champ d'action devrait en effet être élargi aux compétences régionales, en Wallonie ainsi qu'à Bruxelles.