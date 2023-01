Un suspect des Tueurs du Brabant arrêté en Thaïlande

Robert Beijer, alias Bob, est un nom qui revient très souvent lorsque l'on évoque les Tueurs du Brabant. Plusieurs fois suspecté et auditionné, il a toujours été relâché dans la foulée, faute de preuve. Depuis le départ de l'affaire, il nie son implication.

En 1989, la Belgique avait demandé son extradition pour toute une série de faits graves liés notamment aux tueries. Depuis lors, ces accusations ont été déclarées sans fondements. En 1995, Robert Beijer avait été condamné à 14 ans de prison pour le meurtre d'un diamantaire anversois. Il s'agit d'un ancien gendarme de la BSR et ex-détective privé. Un moment soupçonné d'être lié aux tueries du Brabant avant d'être totalement disculpé, il avait déjà été interpellé à Bangkok alors qu'il devait revenir sur Bruxelles. Il avait été incarcéré pendant six jours à cause d'une histoire de détournement en Thaïlande qui ne le concernait pas.

En 2021, il avait expliqué pour la DH qu'il avait refait sa vie en Thaïlande. Il y travaille pour le compte d'une firme informatique.

