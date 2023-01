Thibaut van Hoof, journaliste à la Dernière Heure / Les Sports, évoque Marc Tarabella et estime que quand on nuit à l'équipe, on fait un pas de côté. Selon lui, Tarabella aurait dû accepter la mise à l'écart.

Maxim Töller, l'avocat de Marc Tarabella, explique que pour obtenir ce qui semble normal à Tarabella, son immunité en tant que repenti, il doit donner des choses en échange et qu'il s'agit là d'un chantage.

Maxime Binet et son équipe ont ensuite évoqué le prix du gaz en baisse. Julie Frère, porte-Parole de Test-achats, assure que ce n'est pas le moment de se rediriger vers un contrat fixe avec son fournisseur d'énergie. En revanche, c'est le moment idéal pour comparer entre la concurrence, peu importe le contexte.