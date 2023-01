Le gouvernement wallon approuve les Plans de Gestion des risques d'inondations 2022-2027

Afin d'améliorer la résilience de la Wallonie face à ce type de risques, l'exécutif a donc définitivement approuvé ces PGRI 2022-2027 sur base des 590 remarques issues de l'enquête publique et de l'expérience des inondations de juillet 2021.

Ces plans fixent des objectifs généraux et des orientations stratégiques qui se déclinent en mesures globales au niveau régional et en actions au niveau local et supra-local. Un total de 48 mesures sont ainsi portées par la Région wallonne, dont la promotion de la culture du risque d'inondation au niveau local; la sensibilisation aux risques et à leur prise en compte ou encore l'amélioration des réseaux d'observation hydrologiques et météorologiques.

D'autres mesures visent à cartographier les zones naturelles à préserver et à améliorer pour l'expansion de crue ainsi qu'à réhabiliter des bassins d'orage.

Parallèlement, plus de 940 projets locaux ou supra-locaux ont été déposés par les opérateurs locaux (communes, provinces, gestionnaires de cours d'eau...). Parmi ceux-ci figurent entre autres le rehaussement des berges; le dragage des cours d'eau; la création de fossés pour les eaux de ruissellement et la plantation de haies.

Pour aider les communes à mettre en place ces projets s'inscrivant dans les PGRI, le gouvernement wallon, à l'initiative de la ministre de l'Environnement Céline Tellier, a débloqué un budget de 71 millions d'euros.

"Nous devons tirer toutes les leçons des événements passés et regarder vers l'avenir, en misant sur la résilience de notre territoire afin de nous adapter aux effets du dérèglement climatique. Avec le ministre du Climat, Philippe Henry, nous avons souhaité soutenir toutes les communes de Wallonie afin de leur permettre de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les riverains", a-t-elle commenté dans un communiqué.

"La gestion des inondations est une priorité? pour notre Région, encore plus depuis les terribles inondations de juillet 2021. Les Plans de Gestion des Risques d'Inondations vont nous permettre d'apporter une réponse coordonnée et anticipée", a ajouté le ministre-président Elio Di Rupo.