Cadeaux aux agents du parlement wallon : les députés suppriment certains avantages et en octroient des nouveaux

Affaire du Parlement wallon : "Il faut une diminution drastique des rémunérations qui sont affolantes", estime le PTB dans IFQP

Ce mardi, dans "Il faut qu'on parle" sur LN24 Julien Bal (qui remplace Maxime Binet) et son équipe ont évoqué la réémerge du Covid-19 en Chine et ses conséquences, l'affaire du Parlement wallon et les fêtes de fin d'année.