Ludivine Dedonder s'explique après le non-accord de Ramstein: "La Belgique continuera à soutenir l'Ukraine"

Mme Dedonder a ajouté que la Belgique soutenait toute initiative dans le cadre de l'Union européenne ou de l'Otan qui permette de conclure davantage d'achats en commun de matériel à destination de l'Ukraine, selon le texte de son intervention.

Elle a récapitulé - avec des détails rarement mentionnés jusqu'ici - les livraisons déjà effectuées depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier, en citant différents types d'armes: des fusils d'assaut FNC et les plus modernes SCAR, ainsi que des F2000 (tous produits par la FN Herstal), des mitrailleuses légères Minimi et lourdes de calibre .50 (soit 12,7 mm), des lance-roquettes de type LAW, ("Light Anti-Tank Weapon" ou M72) et des lance-grenades antichars Carl Gustav et des missiles antichars, d'un type non précisé. "Le tout complété de munitions de différents calibres", a ajouté la ministre.

Selon elle, les principaux dons d'équipements de combat non létaux déjà livrés comprennent des camions, des casques de combat et des gilets pare-balles, des systèmes de vision, y compris de vision nocturne, des vêtements d'hiver, du matériel médical pour les soins aux blessés sur le terrain, des générateurs et des appareils de chauffage à haute capacité et du matériel de couchage.