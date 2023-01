Pourquoi certaines compagnies évitent Zaventem ?

Le manque structurel de personnel aux contrôles frontaliers à Brussels Airport constitue un problème majeur pour l'aéroport. Cela retarde en effet parfois l'ouverture de nouvelles destinations intercontinentales, a déploré son CEO Arnaud Feist dans son discours de Nouvel An. Il a appelé le gouvernement fédéral à "résoudre ce problème le plus rapidement possible".