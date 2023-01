Intempéries : Maintien de la vigilance renforcée sur les routes wallonnes

La Cellule d'action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, reste activée et continue de suivre la situation sur le réseau routier wallon, a indiqué samedi midi le Service public de Wallonie (SPW). Les automobilistes sont invités à conduire avec prudence et vigilance.