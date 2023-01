"Nous lançons un appel à tous": plus de 1000 personnes présentes à Bruxelles pour soutenir Olivier Vandecasteele

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la place Albertina à Bruxelles dimanche après-midi pour demander la libération d'Olivier Vandecasteele, le travailleur humanitaire qui est détenu dans une prison iranienne depuis février 2022. Environ 1 100 personnes ont été impliquées, selon la police de Bruxelles.

Vandecasteele est dans une cellule en Iran depuis presque un an. Il y a récemment été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour, entre autres, espionnage.

"Les conditions dans lesquelles il est détenu sont très ténues et contraires aux droits de l'homme et à l'interdiction de la torture", a déclaré Wies De Graeve, directeur d'Amnesty International Flandres, avec son homologue francophone à l'origine de la manifestation. "Il n'a pas non plus bénéficié d'un procès équitable, avec des charges peu claires et un avocat qu'il n'a pas pu choisir lui-même. Nous nous mobilisons dans le monde entier pour sa libération immédiate. En attendant, ses droits doivent être respectés, ses conditions de détention doivent s'améliorer et il doit recevoir l'assistance médicale dont il a besoin."

"La Belgique doit exercer une pression maximale sur les autorités iraniennes pour mettre fin à la détention arbitraire du Belge dans les plus brefs délais", se fait-elle l'écho. "La Belgique devrait également examiner comment, en coopération avec d'autres pays, elle peut mettre un terme aux tactiques de l'Iran consistant à détenir arbitrairement des personnes et à les utiliser comme moyen de pression politique. La prise d'otages est un crime international."

Des gants, bonnets, pulls et écharpes ont également été collectés sur la place Albertina, en signe de solidarité avec le Belge emprisonné.

"Lors de discussions avec sa famille, il a dit qu'il avait terriblement froid dans sa cellule", a déclaré Olivier Van Steirtegem, porte-parole du Comité de soutien à Olivier Vandecasteele. "La collecte de ces vêtements chauds est une action de solidarité symbolique pour demander plus de chaleur pour Olivier, et une amélioration de ses conditions de détention. Les vêtements collectés seront remis à la Plate-forme des citoyens pour l'aide aux réfugiés."

Parallèlement, une pétition demandant la libération d'Olivier Vandecasteele a également été lancée via Change.org. Elle a déjà recueilli près de 150 000 voix.

"Nous lançons un appel à tous pour que les projecteurs restent braqués sur cette cause, que des affiches soient placées, que la pétition soit signée et diffusée", poursuit Wies De Graeve. "Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la voix pour sa libération soit si forte qu'elle ne puisse plus être ignorée."