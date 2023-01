Pagailles sur les routes et Hautes Fagnes prises d’assaut: la neige a fait des dégâts en Belgique

Météo : de légères chutes de neige sont possibles ce dimanche

Dimanche, l'IRM prévoit un temps généralement gris avec parfois de faibles chutes de neige, essentiellement sur l'est, et plus marquées sur les reliefs. L'institut n'exclut pas des possibilités d'éclaircies de l'ouest au nord-ouest. Les maxima seront compris entre -3 degrés en haute Ardenne, et un degré dans le centre et 5 degrés à la mer.