Le Salon de l’auto a réussi son pari : "On ne pouvait pas faire mieux"

Il n'en reste pas moins que le chiffre de 300 000 visiteurs, évoqué par les organisateurs, n'a pas été atteint. C'est aussi bien moins que le demi-million de visiteurs des Salons précédents. "Sur base des journées de forte affluence que sont les samedis, les dimanches et les nocturnes, je pense que l'on ne pouvait pas faire mieux", répond Christophe Dubon, porte-parole de la Febiac (Fédération belge de l'automobile et du cycle), organisateur du Salon. "Nous aurions par contre pu faire mieux en semaine, même si ce sont en général des jours creux." Le prix a-t-il pu jouer ? "Je ne pense pas. Il a été de 12,50 € en prévente jusqu'à la veille de l'ouverture. Les préventes ont très bien marché avec un nombre jamais atteint auparavant." L'absence de motos en nombre - quelques exemplaires seulement sur les stands de BMW et de Honda - a par contre pu peser. "Nous estimons qu'un petit tiers des visiteurs vient d'abord pour les motos. C'est l'un des axes de travail pour l'an prochain : réussir à récupérer les motos."

Reste qu'il n'était pas toujours facile pour le visiteur de se déplacer, tant les stands contenaient un nombre important de véhicules exposés. "Les allées sont un peu plus larges qu'auparavant, heureusement. Mais c'est vrai que sur les stands il y a plus de voitures au mètre carré que par le passé et que c'était parfois difficile de circuler entre les véhicules."

Des visiteurs, avec parfois des relais sur les réseaux sociaux, ont épinglé une prépondérance de modèles électriques et hybrides, les plus chers. "C'est normal, les marques ont voulu montrer leurs nouveaux produits." C'est bien entendu l'essence même d'un Salon. Mais celui-ci n'était-il pas un peu trop haut de gamme, à tout le moins sur les prix ? "C'est aussi un des enseignements que les marques doivent retenir : cela vaut peut-être la peine de réserver une partie du stand pour placer une voiture essence d'entrée de gamme que les gens peuvent s'acheter. Tout le monde n'a pas 40 000 € à mettre pour une voiture neuve."

C'est aussi un message que le monde politique, venu en nombre au Salon, ne doit pas ignorer. "C'est bien joli de vouloir imposer des voitures électriques à tout le monde, mais regardez un peu ce que les gens peuvent s'offrir et écoutez la voix des consommateurs", conclut le porte-parole de la Febiac…