Votre chien est-il un crétin ou un génie? Voici les races les plus intelligentes

Votre chien est-il un crétin ou un génie? Des scientifiques ont tranché. Une équipe de chercheurs a étudié différentes races de chiens afin de déterminer les plus intelligentes et les moins vives. Pour obtenir un classement, ils ont soumis les animaux à différents tests visant à mesurer leur capacité à interpréter les gestes humains, leur habilité à contourner une clôture transparente pour accéder à de la nourriture, leur indépendance et leur rapidité à demander de l'aide à un humain en cas de besoin. Leur mémoire et leur capacité de raisonner et de résoudre différents problèmes ont également été testée.