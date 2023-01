La SNCB lance une phase test pour des compartiments silencieux

Les zones de silence seront situées en 2e classe. Les voyageurs ne doivent donc pas payer de supplément pour y accéder et aucune réservation n'est nécessaire. Ces zones se trouvent à l'avant ou à l'arrière du train et sont reconnaissables grâce aux autocollants "zone de silence" placés à l'extérieur et à l'intérieur des voitures concernées.

Afin de garantir le calme et la tranquillité dans ces zones, la SNCB demande de parler le plus bas possible, de mettre le téléphone portable en mode silencieux et de diminuer le volume des écouteurs.

Durant les mois de test, des flyers seront régulièrement distribués aux voyageurs de la zone de silence pour recueillir leur avis. Le concept existe depuis plus de 20 ans aux Pays-Bas.