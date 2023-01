Procès des attentats de Bruxelles: les terroristes avaient réfléchi à viser un grand événement sportif de football ou à un kidnapping

Le fichier audio en question a été retrouvé sur l'ordinateur qu'avaient jeté les terroristes dans un sac poubelle rue Max Roos à Schaerbeek, d'où les kamikazes et l'accusé Mohamed Abrini sont partis vers l'aéroport le matin du 22 mars 2016.

Najim Laachraoui s'y adresse à "Abou Ahmed", le chef présumé de la cellule terroriste, qui se trouve apparemment en Syrie. Il s'agirait d'Oussama Atar, accusé devant la cour d'assises mais qui y fait défaut. Selon les enquêteurs, il est présumé mort au combat.

Najim Laachraoui énumère plusieurs idées d'attentats. Il avait ainsi pensé remplir une camionnette ou une voiture de 600 à 700 kg de TATP, pour la faire exploser.

Il explique ensuite que les "frères" préféreraient se focaliser sur la France. Et plus précisément sur l'Euro de football qui y a eu lieu aux mois de juin et juillet 2016. Ils auraient agi afin d'annuler la compétition. "Ce serait la première fois qu'un Euro serait annulé de cette façon", relève Najim Laachraoui dans son message audio, précisant que cela engendrerait des pertes financières importantes.

À ses yeux, une telle attaque servirait de "leçon à ceux qui s'engagent dans des frappes contre 'Dawla' (l'organisation terroriste État islamique, NDLR)".

Najim Laachraoui évoque ensuite un projet dont il a discuté avec les frères El Bakraoui: le kidnapping d'"une ou deux têtes" en vue de la libération de "frères" ou "soeurs" ayant "travaillé". Il cite comme exemple Mehdi Nemmouche, l'auteur de l'attentat au Musée juif de Belgique à Bruxelles, et Mohamed Bakkali, l'un des logisticiens des attentats de Paris. "Ce serait une grosse victoire pour 'Dawla'", ponctue le futur kamikaze.