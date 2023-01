"Une vraie entourloupe", "Le citoyen paiera 1,3 milliard de deux manières": la réforme des accises sur l'énergie ne passe pas auprès de l'opposition

"La facture finale devient progressivement claire", affirme pour sa part la N-VA, également par voie de communiqué. "Le citoyen paiera 1,3 milliard d'euros de deux manières", selon le chef de groupe à la Chambre Peter De Roover. "Grâce aux accises, une recette de 544 millions est attendue, alors que la réforme entraîne un déficit budgétaire supplémentaire de 761 millions d'euros." "Donc, le Premier ministre De Croo avait tort lorsqu'il a affirmé que cette opération serait budgétairement neutre. La secrétaire d'État De Bleeker (qui a depuis lors démissionné, ndlr) était beaucoup plus proche de la vérité", ajoute le député nationaliste flamand Sander Loones.

"Le projet de réforme du ministre des Finances est conforme à l'accord du conclave d'octobre. Mais il avait été convenu que la date d'entrée en vigueur d'une réforme devait faire l'objet d'une discussion politique. Elle n'a pas eu lieu", regrette le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne dans une réaction à Belga.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a présenté mercredi matin dans la presse sa proposition de réforme de la facture énergétique, devant entrer, selon lui, en vigueur le 1er avril. D'une part, la TVA sur le gaz et l'électricité serait maintenue définitivement à 6%. D'autre part, cette diminution serait compensée par une augmentation des accises calculée en fonction du volume consommée et non du prix du marché.

Pour le ministre fédéral de l'Économie, ce projet de réforme "pose question quant à la prolongation ou l'arrêt des mesures de crises actuelles". Et Pierre-Yves Dermagne de citer les forfaits de base gaz/électricité, le chèque mazout ou l'élargissement du tarif social. "Qu'est-ce que l'on prolonge ? Qu'est-ce que l'on arrête ? Vincent Van Peteghem n'en dit rien. Cette discussion politique n'a donc pas encore eu lieu et nous ne sommes certainement pas d'accord pour dire que l'on arrête brutalement l'ensemble", souligne-t-il.

De son côté, le partenaire de majorité MR demande, via un tweet de son président Georges-Louis Bouchez d'"attendre le retour à la normale des prix avant d'agir." "Le MR n'est jamais demandeur d'augmenter la fiscalité. Il faut surtout compenser la baisse de la TVA sur l'énergie par une augmentation du taux d'emploi et en supprimant les pièges à l'emploi", ajoute-t-il.