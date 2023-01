"Va faire du porno sur TikTok", "Il n’y a pas de place pour les femmes": harcèlement, agressions et intimidation dans les rangs de l’armée belge

Pourtant en pleine formation au sein de la Défense, ces jeunes recrues témoignent de la violence morale et physique qu’elles subissent de la part de leur formateur ou supérieur hiérarchique. Un phénomène loin d’être isolé et qui préoccupe jusqu’au plus haut rang de l’armée belge.