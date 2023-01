Alexander De Croo ferme au sujet des aides face à la hausse des prix de l’énergie : “Normal que les mesures de crise prennent fin à un certain moment”

Mercredi, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a présenté dans la presse son projet de réforme de la facture énergétique. Celle-ci repose sur deux volets : le maintien de la TVA à 6 % sur le gaz et l’électricité et la mise en place d’un système d’accises calculé sur la consommation et non le prix. “Aujourd’hui, le moment est venu de faire certains choix et de corriger (la facture) de manière structurelle”, a déclaré le ministre jeudi face aux questions des députés. “Une réforme qui permet, après le 31 mars, que la TVA ne repasse pas à 21 %” a-t-il ajouté. Vincent Van Peteghem a en outre confirmé que la réforme avait été approuvée en première lecture par le conseil des ministres.