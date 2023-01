Michel Claise et la criminalité financière : “Je me demande s’il n’y a pas chez certains politiques la crainte que la lutte fragilise leurs électeurs.”

À propos du trafic de drogue, Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de la DH, lui a notamment demandé ce qu’il pensait de l’idée de détacher des militaires à Anvers : “Une présence de l’armée était justifiée dans un contexte de terrorisme, on pouvait s’en prendre à des gens”, a répondu le juge. “Mais pas dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues. Il faut des policiers, des magistrats, des professionnels. Faire appel à l’armée serait le symbole d’un échec.”

L’État et la justice ont-ils une responsabilité face à cette montée des violences à Anvers ? “Mais évidemment. En matière de violence liée au trafic, il y a aggravation depuis des années. Et ce sera le cas tant qu’on ne jugulera pas la puissance montante des organisations criminelles. Mais on n’a pas les moyens. Et le trafic de drogue, il n’y a pas que ça. C’est la criminalité financière qui pose problème dans son ensemble. Il faut ajouter toutes les autres formes. Le trafic d’armes, la contrefaçon, la cybercriminalité, les escroqueries, les carrousels à la TVA…, vous arrivez à des centaines de milliards par an. Et tout ça est blanchi et ça tourne. On perd le contrôle de l’économie avec ça. […] Prenons le phénomène de la criminalité financière dans son ensemble, depuis la fraude fiscale grave ou organisée jusqu’au pire, le blanchiment d’argent des narcotrafiquants. Qu’est-ce qui fait qu’on ne donne pas les moyens aux brigades et magistrats spécialisés ? Je me demande parfois s’il n’y a pas de la part de certains politiques la crainte que le renforcement des moyens pour lutter contre ces phénomènes pourrait mettre en difficulté leurs électeurs, c’est-à-dire les personnes qui sont dans des grandes entreprises et les lobbies qui agissent sur le plan gouvernemental.”

Footbelgate: que penser de la transaction pénale?

Michel Claise s’est aussi exprimé sur un autre dossier qui fait l’actu : le “footgate” et l’opération “Mains propres”. Dix des 57 prévenus ont conclu une transaction pénale financière avec le parquet fédéral. La procédure pose questions tant elle semble favoriser les plus riches qui échappent ainsi à une condamnation. “Je suis un humaniste. Je n’aime pas ce vieux principe de Lafontaine 'Selon que vous serez puissants ou misérables…'. Mais d’un autre côté nous avons des tribunaux qui sont extrêmement engorgés. La transaction pénale pourrait être un bon principe mais ce qu’il faudrait faire, c’est renforcer, dans la négociation, notre système policier et judiciaire. Arriver où, à un certain moment, le parquet vous dit 'Maintenant, vous avez dans la transaction pénale, le produit de l’infraction, des amendes dont il faut augmenter les montants rapidement, et le principe des indemnisations des parties civiles. Ce n’est pas le cas pour l’instant. Dans le dossier Footgate, je ne suis pas déçu des transactions. Le résultat est immédiat. On n’encombre plus les moyens policiers et les moyens judiciaires.”

Jean-Marc Gheraille s’est alors interrogé : “Une transaction pénale, c’est une reconnaissance de culpabilité. Ne manque-t-il pas un volet ? 'Monsieur untel, vous reconnaissez mais vous ne pouvez plus exercer dans votre métier pendant X années.' On avait parlé de grande opération “Mains propres” dans le football. Mais ils sont toujours tous là au même endroit et puissants dans le monde du football.”

”Le principe de la transaction pénale, c’est d’éviter la sanction par arrangement financier”, a répondu le juge. “Mais ce que j’avais défendu, notamment à la commission Justice de la Chambre, c’était à tout le moins qu’il y ait un casier judiciaire de transaction pénale. Dans l’hypothèse où des faits semblables se reproduisent, nous serions dans un état de récidive.”