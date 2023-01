Accord sur le renouvellement du permis unique de l'aéroport de Liège: "Cette décision est un signal positif"

Les avions dont le quota de bruit par mouvement au décollage (QC-D) ne respecte pas les valeurs maximales requises seront interdits de décollage entre 23h00 et 7h00, selon un système dégressif. Ces quotas seront établis à 30 à partir du 1er janvier 2024, 25 en 2025, 20 en 2030 et 13 en 2033. 55.000 mouvements seront autorisés par an en excluant les avions de moins de 34 tonnes et/ou de moins 19 passagers, qui représentent 15% des mouvements actuels. Les discussions avaient repris samedi à l'Elysette à Jambes (Namur) après que les ministres se soient quittés la veille sans accord sur ce renouvellement. Le permis unique délivré fin août par les fonctionnaires délégués de la Région autorisait l'exploitation de l'aéroport pour les 20 prochaines années, mais en limitant ses capacités à 50.0000 mouvements par an et en établissant un quota de bruit appelé à diminuer d'année en année. Des conditions intenables, estimait depuis le début l'aéroport et ses principaux opérateurs qui avaient introduit des recours sur lesquels devait statuer le gouvernement régional avant le 1er février. Mais au sein de ce dernier, les avis divergeaient, entre la ministre de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo), qui ne voulait pas faire de l'aéroport liégeois "la poubelle sonore de l'Europe", tandis que le ministre en charge de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), qualifiait de "destructrice" la limitation à 50.000 vols par an.