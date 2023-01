“Moi aussi, j’ai été touchée par la dépression” : Caroline Depuydt, TikTokeuse en santé mentale, invitée du Grand Entretien DH

Mademoiselle Luna évoque son combat extraordinaire contre la maladie: "Toute ma vie, j'aurai une épée de Damoclès au dessus de ma tête"

Un an après le diagnostic de son cancer du sein triple négatif -et sa mastectomie réussie, l’animatrice radio et djette carolo annonce une récidive… vers ses poumons. “On n’est jamais guéri d’un cancer”