Pédophilie au sein de l’Église: 86 plaintes d’abus sexuels en 2021

En 2021, 66 victimes (77 %) avaient plus de 40 ans au moment du dépôt de la plainte et 25 (29 %) avaient plus de 60 ans. Une victime avait moins de 18 ans au moment de la plainte et quatre victimes avaient entre 18 et 20 ans. Quinze victimes avaient entre 20 à 40 ans au moment de la plainte.

Dans deux cas, la victime était décédée et la plainte a été déposée par une tierce personne. 58 victimes (67 %) sont des hommes et 28 des femmes. Les agresseurs étaient tous des hommes à l’exception de deux femmes. 69 victimes (80 %) avaient moins de 18 ans au moment de l’abus et 14 même moins de 10 ans. Soixante-cinq des faits signalés (76 %) datent d’il y a plus de 30 ans et 32 de ces faits (37 %) de plus de 50 ans.

Dans 40 cas, les faits se sont produits dans une école et dans 20 autres dans une paroisse. Dans trois cas, l’abus a eu lieu lorsque les victimes étaient acolytes : deux victimes rapportent que l’abus a eu lieu dans le secteur des soins et pour trois victimes, cela s’est passé dans un mouvement de jeunesse. Dix-sept victimes rapportent des contextes divers. 13 dossiers ont été transmis à l’autorité judiciaire parce que le caractère prescrit n’était pas clair ou parce que l’auteur des faits, encore en vie, pouvait représenter un risque. Une compensation financière a été versée pour 28 dossiers.