Météo: temps généralement sec ce dimanche

Le refroidissement nocturne sera plus modéré avec des minima de -3°C sur les hauts plateaux de l'est, 3 ou 4°C dans le centre du pays et 6°C sur l'ouest. La semaine prochaine s'annonce plus variable avec par moments de la pluie, voire parfois de la neige ou de la neige fondante en haute Ardenne. Les maxima graviteront autour de 7°C dans le centre et 2°C en Ardenne.