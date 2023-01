Après des chars de combat, des avions de chasse envoyés à l’Ukraine ? “On se rapproche de plus en plus de la ligne rouge vis-à-vis de la Russie"

Alors que la livraison de chars lourds à l’Ukraine vient d’être validée, l’hypothèse de l’envoi d’avions de chasse serait sur la table d’un certain nombre de responsables ukrainiens, américains et européens. Pour quelles conséquences ? On fait le point avec Wally Struys, professeur émérite à l’École royale militaire et économiste spécialisé dans la Défense.