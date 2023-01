Les changements de prix en fonction du billet à partir de février:

- Un Standard Ticket sera augmenté de 8,73%, conformément à l'évolution de l'indice santé (comptez dès lors par exemple 10,11 euros au lieu de 9,30 euros pour un aller simple entre Namur et Bruxelles).

- Pour les jeunes et les seniors, la SNCB a veillé à limiter cette augmentation. Un "billet senior" pour les plus de 65 ans coûtera ainsi 7,80 euros (+0,60 euros) et un "billet jeune" jusqu'à 26 ans coûtera 7,10 euros (+0,50 euros).

- Un billet normal de dix trajets ("Standard Multi") deviendra plus cher de 9 euros et reviendra à 93 euros en version numérique ou 96 euros en version papier.

- Les tarifs des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires, dont l'évolution est en partie basée sur l'évolution de l'indice santé, seront, eux, ajustés de 9,73%. Le pourcentage en plus par rapport aux 8,73% de l'indice santé est lié à la réalisation de certains objectifs de ponctualité, affirme la SNCB.

- Le supplément Diabolo, payé par les voyageurs pour chaque trajet en train vers et depuis Brussels Airport, sera également augmenté: les utilisateurs paieront désormais 6,40 euros en plus du prix de leur billet, contre 6,20 euros auparavant.

Un mauvais signal, selon le ministre de la Mobilité

A noter que si cette augmentation a été décidée par le Conseil d'administration de la SNCB, le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), lui, la déplore: "C’est un mauvais signal, alors que les Belges sont confrontés à une crise de l’énergie sans précédent et que tout est mis en œuvre pour attirer plus de voyageurs vers le rail, notamment afin de répondre à la crise climatique", a-t-il déclaré à Belga.