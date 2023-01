La Croix Jaune et Blanche fait entendre leur mécontentement devant le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke

Des représentants de la Croix Jaune et Blanche, la plus grande organisation non marchande de soins à domicile en Flandre, ont manifesté lundi matin devant le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Les infirmières et infirmiers présents ont symboliquement attaché leurs pieds et leurs bras ensemble pour réclamer un meilleur financement des soins infirmiers.