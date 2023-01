Météo: quelques goutes de pluie ce lundi, suivie par de larges éclaircies

Les éclaircies reviendront ensuite rapidement par le littoral. La nébulosité deviendra alors variable avec parfois de larges éclaircies. Quelques petites averses résiduelles pourront encore se produire sur le nord et le nord-est du pays, puis le temps redeviendra sec dans la plupart des régions en cours d'après-midi.

Les maxima varieront entre 2 et 6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et aux alentours de 7 ou 8 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest, s'orientant ensuite au nord-ouest puis faiblissant en fin de journée.

En bord de mer, le vent assez fort d'ouest s'orientera au nord-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h. (Belga)